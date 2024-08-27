Гладков назвал обстановку в Белгородской области сложной, но контролируемой

Он опроверг сообщения о попытках прорыва границы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал не доверять сообщениям в интернете о попытках прорыва границы со стороны Украины.

"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в Telegram.

Ранее ряд телеграм-каналов распространил информацию о попытках прорыва ВСУ в районе Нехотеевки и МАПП "Шебекино" в Шебекинском городском округе Белгородской области.