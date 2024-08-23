Минобрнауки рекомендовано фиксировать экзамен для мигрантов на видео

Планируется внедрить дополнительные основания для аннулирования сертификатов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия рекомендовала министерству науки и высшего образования РФ проводить обязательную видеофиксацию всей процедуры проведения экзамена с иностранными гражданами для получения патента на работу, вида на жительство или разрешения на временное проживание. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Минобрнауки.

"Минобрнауки России рекомендовано во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос об изменении действующего порядка приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что рекомендации ведомству были направлены в соответствии с протоколом заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 1 июля 2024 года.

Минобрнауки рекомендуется проверить результаты экзаменов и выдачу на их основе сертификатов в целях снижения коррупционных рисков, в том числе "путем установления обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена, а также введения альтернативных оснований для аннулирования сертификатов".

Минобрнауки рекомендовано проинформировать правительственную комиссию по данному вопросу до 1 октября 2024 года.

В сообщении говорится о том, что Минобрнауки были разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации. В рамках этих рекомендаций, организации осуществляют полную видеофиксацию всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена; соблюдение минимальной продолжительности видеозаписи всей процедуры экзамена не менее 30 минут; установление единой стоимости проведения экзамена на всей территории РФ.

Отмечается, что по итогам проведенного Минобрнауки в июле 2024 года мониторинга соблюдения рекомендаций установлено значительное усиление контроля за соблюдением процедуры и качества проведения экзамена.

В пресс-службе уточнили, что за соблюдение процедуры экзамена несут ответственность 11 уполномоченных организаций. На сегодняшний день сдать экзамен возможно на 150 площадках. 100 из них – это образовательные организации, 49 - филиалы ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, а еще одна - Пермский миграционный центр.

При этом Минобрнауки России совместно с Главным управлением по вопросам миграции МВД России и при участии региональных органов власти готово в случае необходимости открыть дополнительные площадки, добавили в ведомстве.

Иностранные граждане для получения патента, разрешения на временное проживание в России или вида ни жительство должны сдать один экзамен, состоящий из трех блоков - русский язык, история России и основы законодательства РФ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказывал предложения об изменениях в экзаменах для иностранных граждан. В числе прочего он предложил повысить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, включив обязательную видеофиксацию, а также изменить проходной балл для успешной сдачи. Кроме того, его ведомство считает целесообразным ввести проверку разговорной и письменной речи в экзамене по русскому языку для иностранцев.