Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам за нарушения на экзаменах для мигрантов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор вынес семи образовательным организациям предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, и выдаче иностранным гражданам сертификата.

"На основании поступивших в Рособрнадзор сведений от региональных управлений Министерства внутренних дел РФ о признаках нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата семи образовательным организациям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Так, предостережения вынесены Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российскому государственному педагогическому университету имени А.И. Герцена, Московскому центру качества образования, Дальневосточному федеральному университету, Санкт-Петербургскому государственному университету, Псковскому государственному университету и Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина.

Иностранные граждане для получения патента, разрешения на временное проживание в России или вида ни жительство должны сдать один экзамен, состоящий из трех блоков - русский язык, история России и основы законодательства РФ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказывал предложения об изменениях в экзаменах для иностранных граждан. В числе прочего он предложил повысить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, включив обязательную видеофиксацию, а также изменить проходной балл для успешной сдачи. Кроме того, его ведомство считает целесообразным ввести проверку разговорной и письменной речи в экзамене по русскому языку для иностранцев.