В Ростовской области запретили массовые мероприятия на открытом воздухе до особого распоряжения

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности", - говорится в сообщении.

Он отметил, что такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.