Школьные линейки в Ростовской области пройдут в закрытых помещениях

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Школьные линейки в Ростовской области проведут в закрытых помещениях в связи с запретом на проведение мероприятий на открытом воздухе, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе губернатора региона.

"Школьные линейки отменены не будут, но они будут организованы в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении запрета на проведения массовых мероприятий на открытом воздухе в регионе до особого распоряжения.