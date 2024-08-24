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Войска группировки "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам

Отражена атака штурмовой группы противника

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки нанесли удары по формированиям украинской армии в районах четырёх населённых пунктов на волчанском и липцовском направлениях в зоне проведения СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

"Подразделениями группировки на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад и 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Глубокого, Липцов, Нескучного и Волчанска. Отражена атака штурмовой группы 92-й штурмовой бригады", - сказал Якимкин.

Он сообщил, что противник потерял в этих боях до 110 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30, станцию РЭБ и радиолокационную станцию ЗРК NASAMS.

"Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции", - добавил Якимкин.

ВСУ СВО
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