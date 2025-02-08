Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в Харьковской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие атаковали украинские подразделения в районах Волчанска и Охримовки Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

"На харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - сказал Якимкин.

По его словам, в ходе боёв "вооружённые силы Украины потеряли до 35 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов".

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Якимкин.