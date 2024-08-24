Вертолет МЧС России тушит пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вертолет тушит лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС РФ утром в субботу.

"В Гоначхирском ущелье вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона. На месте работают 101 специалист и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.

22 августа в горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка.

Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. Из-за сильного ветра за сутки она увеличилась почти в 15 раз - до 7,4 га. К утру 23 августа площадь пожара выросла еще вдвое - до 15 га.

По данным МЧС, утром в четверг расстояние от горящих растений до ближайшего населенного пункта - поселка Домбай - составляло около 7 км.