Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Тушение природного пожара в Гоначхирском ущелье на территории Тебердинского нацианального парка Фото: Иван Губский/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии увеличилась до 263 га, сообщили "Интерфаксу" в дирекции Тебердинского нацпарка в субботу.

В экстренных службах уточнили, что 263 га - это площадь, пройденная огнем. При этом площадь активного горения сохраняется на уровне 15 гектаров.

В субботу МЧС задействовало авиацию для тушения лесного пожара. Вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона.

22 августа в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка.

Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. Из-за сильного ветра за сутки она увеличилась почти в 15 раз - до 7,4 га. К утру 23 августа площадь пожара выросла еще вдвое - до 15 га.