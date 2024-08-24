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Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га
Тушение природного пожара в Гоначхирском ущелье на территории Тебердинского нацианального парка
Фото: Иван Губский/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии увеличилась до 263 га, сообщили "Интерфаксу" в дирекции Тебердинского нацпарка в субботу.

В экстренных службах уточнили, что 263 га - это площадь, пройденная огнем. При этом площадь активного горения сохраняется на уровне 15 гектаров.

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В субботу МЧС задействовало авиацию для тушения лесного пожара. Вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона.

22 августа в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка.

Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. Из-за сильного ветра за сутки она увеличилась почти в 15 раз - до 7,4 га. К утру 23 августа площадь пожара выросла еще вдвое - до 15 га.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.

Карачаево-Черкесия Домбай Ганачхир Тебердинский национальный парк
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