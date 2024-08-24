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Разыскиваемый США за мошенничество израильский блогер освобожден в Петербурге

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московский районный Петербурга не стал избирать меру пресечения задержанному в Пулково гражданину Израиля, который находится в розыске США за экономические преступления, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

"Суд прекратил производство по ходатайству прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джошуа Карту", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в суде прокурор представил сведения об освобождении Карту из изолятора временного содержания: основания, при которых он был задержан, отпали. Инициатор розыска не представил властям РФ поручение на экстрадицию задержанного.

Как сообщалось, Карту был задержан 19 августа в аэропорту Пулково. Он объявлен в розыск в США по статьям о заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Там ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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По данным правоохранительных органов, Карту и его соучастники с 2013 по 2017 годы обманывали инвесторов по всему миру, в том числе в США, продвигая и продавая бренды бинарных опционов посредством использования онлайн-маркетинговых компаний, которые включали ложные сведения. В результате этих действий причинен ущерб в размере около $60 млн.

21 августа петербургский суд продлил срок задержания Карту на 72 часа.

В открытых источниках Карту упоминается как блогер, гонщик и резидент клуба Ferrari, участвовавший во многих ралли.

Петербург США Джошуа Карту Израиль
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