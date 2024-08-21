В Петербурге задержали израильтянина, подозреваемого в мошенничестве на $60 млн

Суд продлил ему срок задержания на 72 часа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания гражданину Израиля Джошуа Карту, который находится в розыске в связи с совершенными в США экономическими преступлениями, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Карту не трудоустроен, постоянного места жительства в Санкт-Петербурге не имеет, однако имеет паспорт гражданина иностранного государства, что дает возможность беспрепятственно пересечь границу РФ, тем самым воспрепятствовать производству экстрадиционной проверки", - сказано в сообщении.

Уроженец Канады и гражданин Израиля Карту был задержан 19 августа в "Пулково". По данным пресс-службы судов, он объявлен в розыск в США по факту заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств, совершенными на территории этой страны. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, Карту и соучастники с 2013 по 2017 годы обманывали инвесторов по всему миру, в том числе в США, продвигая и продавая бренды бинарных опционов посредством использования онлайн-маркетинговых компаний, которые включали ложные сведения.

В результате этих действий причинен ущерб в размере около $60 млн.

Отмечается, что по российскому законодательству действия Карту могут быть квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), за которые предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

В открытых источниках Карту упоминается как блогер, гонщик и резидент клуба Ferrari, участвовавший во многих ралли.