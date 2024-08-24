К пирсу в Севастополе прибило беспилотник с полным боезарядом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Упавший в Черное море беспилотник с полным боезарядом обнаружили у берега Севастополя, сообщил в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"К пирсу яхт-клуба "Юг" на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что сейчас территория клуба оцеплена, люди эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения.