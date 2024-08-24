Обнаруженный у пирса яхт-клуба в Севастополе дрон ВСУ уничтожат на месте

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Упавший в Черное море украинский беспилотник с полным боезарядом, обнаруженный в Севастополе у пирса яхт-клуба, уничтожат на месте, сообщил в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения будет произведен ориентировочно через 10 минут. Если услышите громкий звук, не переживайте", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что к пирсу яхт-клуба "Юг" на улице Лётчиков прибило БПЛА с полным боевым запалом. Дрон был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь. Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали.