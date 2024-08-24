Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО трех ракетах ATACMS

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток в зоне спецоперации сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 12 снарядов HIMARS и 44 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.