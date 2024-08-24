Группировки войск "Запад", "Центр" и "Восток" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подразделения группировок войск "Запад", "Центр" и "Восток" за сутки улучшили положение, группировка "Юг" заняла более выгодные позиции.

"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка Донецкой народной республики. Отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 690 военнослужащих, четыре автомобиля, девять единиц артиллерийского вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

По информации министерства, группировки "Запад", "Центр" и "Восток" за сутки улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское Донецкой народной республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили военные.

По их данным, потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергеевка Донецкой народной республики. Отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке Минобороны.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 580 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и восемь единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой народной республики. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны", - сказали в министерстве.

Сообщается, что украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две гаубицы Caesar.

Войска группировки "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ здесь составили до 135 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder, два бронетранспортера БТР-4 "Буцефал" и шесть автомобилей.

Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери украинских сил на данном направлении за сутки составили более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения и две станции радиоэлектронной борьбы.