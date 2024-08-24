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Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента
Адвокат Иван Павлов (иноагент)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иноагентом) сообщил в телеграм-канале о своем заочном аресте судом в Санкт-Петербурге.

В разговоре с "Интерфаксом" Павлов уточнил, что соответствующее постановление вынес Фрунзенский районный суд Петербурга.

Ему заочно предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенного лицом после его привлечения к административной ответственности за соответствующее правонарушение (ч. 2 ст. 330.1 КоАП РФ).

Заочная мера пресечения в виде заключения под стражу применяется с момента задержания обвиняемого на территории РФ либо экстрадиции в РФ. Павлов находится за границей.

Ранее юрист привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В частности, в январе 2023 года ему был назначен штраф за отсутствие соответствующей маркировки.

В апреле 2021 года Павлов, еще находясь в России, стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного - советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова, обвинявшегося в тот момент в государственной измене. После отъезда за границу Павлов был объявлен по этому делу в розыск.

Иван Павлов - петербургский адвокат, известный по защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже. В 2021 году был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Минюст Петербург Иван Павлов
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