Поиск

Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил заочный арест адвоката Ивана Павлова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Павлова отменено, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова отказано", - заявили агентству в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Таким образом апелляционный суд удовлетворил жалобу защиты на постановление первой инстанции об аресте адвоката.

Как сообщалось, Павлов был заочно арестован судом в августе нынешнего года.

Адвокату заочно предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенного лицом после его привлечения к административной ответственности за соответствующее правонарушение (ч. 2 ст. 330.1 КоАП РФ).

Поводом для уголовного дела стало отсутствие маркировки в нескольких публикациях в телеграм-канале.

Ранее Павлов привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В частности, в январе 2023 года ему был назначен штраф за отсутствие соответствующей маркировки.

В апреле 2021 года Павлов, еще находясь в России, стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного - советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова, обвинявшегося в тот момент в государственной измене. После отъезда за границу юрист был объявлен по этому делу в розыск.

Павлов - петербургский адвокат, известный по защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже. В 2021 году был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Петербург Иван Павлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Чемезов назвал текущие ставки ЦБ тормозом роста промышленности

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Лукашенко прилетел в Казань на саммит БРИКС

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });