Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил заочный арест адвоката Ивана Павлова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Павлова отменено, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова отказано", - заявили агентству в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Таким образом апелляционный суд удовлетворил жалобу защиты на постановление первой инстанции об аресте адвоката.

Как сообщалось, Павлов был заочно арестован судом в августе нынешнего года.

Адвокату заочно предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенного лицом после его привлечения к административной ответственности за соответствующее правонарушение (ч. 2 ст. 330.1 КоАП РФ).

Поводом для уголовного дела стало отсутствие маркировки в нескольких публикациях в телеграм-канале.

Ранее Павлов привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В частности, в январе 2023 года ему был назначен штраф за отсутствие соответствующей маркировки.

В апреле 2021 года Павлов, еще находясь в России, стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного - советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова, обвинявшегося в тот момент в государственной измене. После отъезда за границу юрист был объявлен по этому делу в розыск.

Павлов - петербургский адвокат, известный по защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже. В 2021 году был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.