Возвращены 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области

По данным Минобороны РФ, Украине переданы 115 военнопленных ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили о возвращении 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, Украине переданы 115 военнопленных ВСУ.

"24 августа в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ", - заявили в ведомстве.

Как сообщили в министерстве, "в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

В ведомстве сообщили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.