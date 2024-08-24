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Военные РФ нанесли авиаудары по резервам ВСУ в районе 15 пунктов Сумской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российская авиация в течение суток нанесла удары по резервам ВСУ в районе 15 населенных пунктов Сумской области Украины, в том числе в городе Сумы.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба, Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь", - говорится в сообщении ведомства в субботу.

Как отметили в Минобороны, "продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории".

В министерстве заявили, что ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов: Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный в Курской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сумы Сумская область Курская область
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