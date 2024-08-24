Путин заслушал доклад военных о противодействии ВСУ в Курской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством объединенной группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам ВСУ и принятым мерам по их уничтожению, сообщает сайт Кремля.

В ходе встречи с руководством объединенной группировки войск Путин также заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО.

В режиме телефонной связи президент получил доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных направлениях, говорится в сообщении.

Встреча прошла в одном из командных пунктов Минобороны России.