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Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области

Сорваны попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Комаровка и Кремяное

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня Курской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня", - говорится в сообщении.

"Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное", - заявили военные.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: более 60 человек убитыми и ранеными, танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. "Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны РФ Курская область
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