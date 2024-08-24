В Сочи из-за сильного ветра 20 самолетов ушли на запасные аэродромы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

По состоянию на 15:00 мск, экипажами 20 воздушных судов приняты решения по уходу на запасные аэродромы. Самолеты улетели на запасные аэродромы Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиалинии. Вылеты уже прибывших самолетов происходят планово. При этом вылет обратных рейсов, запланированных для завершения на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним появлением самолетов", - говорится в сообщении.

В аэропорту усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Отслеживать всю необходимую информацию о своем рейсе можно в онлайн-таблице в терминале, на сайте аэропорта и в телеграме @AerodinamikaBot, сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Сочи ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер до 20 м/сек.