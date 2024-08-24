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Почти все самолеты, перенаправленные в другие аэропорты, прибыли в Сочи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - 19 из 20 самолетов, которые направлялись в Сочи, но из-за сильного ветра отправились на запасные аэродромы, благополучно прибыли в аэропорт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Сочи в субботу.

Еще один самолет прилетит в ближайшее время, сказал представитель агентства.

24 августа в первой половине дня из-за сильного ветра 20 самолетов, летевших в Сочи, отправились на запасные аэродромы.

Между тем, неблагоприятный прогноз погоды - сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с - в Сочи и на ФТ "Сириус" действует с 23 по 25 августа включительно. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Сочи
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