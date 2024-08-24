Дроны ВСУ повредили частные дома и административное здание в Шебекинском округе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Частные дома и административное здание повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам нашей области. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал в субботу Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в селе Муром после атаки дронов-камикадзе в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены административное здание и хозяйственный объект.

В селе Новая Таволжанка беспилотник сдетонировал между двумя частными домовладениями - в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы.

В селе Новое Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА посечены осколками два легковых автомобиля.