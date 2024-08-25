Пять человек погибли, 12 ранены после удара ВСУ по белгородскому поселку Ракитное

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате украинского обстрела поселка Ракитное в Белгородской области погибли пять человек, 12, в том числе трое несовершеннолетних, ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

"Поврежден газопровод - временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи", - уточнил Гладков.