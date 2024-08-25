Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине; на утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, сообщил "Росэнергоатом" в своем телеграм-канале.

Энергоблок №1 был отключен от сети оперативным персоналом в пятницу 23 августа. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, напомнили в компании.

Энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме. Энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля 2024 г.

Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, говорится в сообщении.

Это было уже второе отключение энергоблока N1 Ростовской АЭС за текущее лето. 16 июля энергоблок был отключен действием автоматики "из-за ложного срабатывания защиты генератора". В результате на юге России были введены временные графики ограничения энергопотребления. "В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - сообщало тогда Минэнерго.

На следующее утро энергоблок был возвращен в работу.