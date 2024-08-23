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Энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Ростовской АЭС 23 августа в 15:34 был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины, сообщил "Росэнергоатом".

После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность, говорится в сообщении.

По данным "Системного оператора", по состоянию на 16:50 электроснабжение полностью восстановлено после краткосрочного перебоя. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, не превышает естественных фоновых значений, отметили в "Росэнергоатоме".

Это уже второе отключение энергоблока №1 Ростовской АЭС за текущее лето. 16 июля энергоблок был отключен действием автоматики "из-за ложного срабатывания защиты генератора". В результате на юге России были введены временные графики ограничения энергопотребления. "В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - сообщало тогда Минэнерго. На следующее утро энергоблок был возвращен в работу.

В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблок №2 с 24 августа 2024 г. выведен в плановый ремонт, говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Росэнергоатом Ростовская АЭС
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