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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 13:30

Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА погиб мужчина в селе Соловьёвка, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьёвка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи" - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал об атаке украинскими беспилотниками сел Петровка и Соловьёвка.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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