Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА погиб мужчина в селе Соловьёвка, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьёвка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи" - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал об атаке украинскими беспилотниками сел Петровка и Соловьёвка.