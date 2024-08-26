Доступ еще в три села Белгородской области закроют из-за оперативной обстановки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии еще трех приграничных сел в связи со сложной оперативной обстановкой.

"Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению. Поэтому поручение - на ближайшее заседание оперативного штаба вынести решение по полному закрытию населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа с принятием решения о произведении единоразовых выплат", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства в понедельник.

Он также поручил оказать жителям этих сел содействие по вывозу имущества, если есть возможность, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья.

С 23 июля ограничен доступ в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.

Кроме того, в 2022 году в 15 приграничных населенных пунктах был введен режим ЧС, жители отселены.

По последним данным, в настоящее время более 30 населенных пунктов области закрыты в связи со сложной оперативной обстановкой.