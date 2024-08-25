Площадь пожара под Феодосией составляет 15 га, эвакуируют жителей двух СНТ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Жителей двух садовых кооперативов под Феодосией в районе горы Тепе-Оба эвакуируют из-за пожара в горнолесной местности на площади 15 га, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Площадь пожара в Крыму составляет 15 га. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ "Рассвет" и "Волна", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что на ликвидации пожара работает более 280 специалистов и 83 единицы техники. К ночи воскресенья вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды.

В министерстве добавили, что развернуты два пункта временного размещения в соседнем поселке Коктебель.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, пожар в горнолесной местности под Феодосией привел к эвакуации ста человек из СНТ "Рассвет", при этом большинство жителей уже уехали в поселок Орджоникидзе, в пункты временного размещения никто не обращался.