Жителей садового кооператива эвакуируют в Крыму из-за лесного пожара

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пожар в горнолесной местности под Феодосией (Крым) привел к эвакуации ста человек из ближайшего садового товарищества, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе поселка городского типа Орджоникидзе (городской округ Феодосия - ИФ) принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что часть людей будет вывезена автобусами, остальные - самостоятельно.

"Риск распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара", - написал Аксенов.

Он добавил, что большинство жителей уже уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения сейчас никого нет.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Здесь работают 166 специалистов и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.

Площадь пожара не уточняется.