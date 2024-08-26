Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Саратове

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотника на жилой дом в Саратове, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме", - написал он.

"Поговорили с жильцами дома, всем окажем помощь. После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым", - отметил глава региона.

Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию, резюмировал губернатор.