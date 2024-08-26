Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

В Telegram заявили о соблюдении законодательства ЕС, падение обломков БПЛА в Саратове и Энгельсе, США оставят на Ближнем Востоке две авианосные группы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Команда Telegram заявила о соблюдении законодательства Евросоюза. В заявлении отмечается, что задержанному в Париже основателю мессенджера Павлу Дурову "нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе". "Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - подчеркнули в компании.

- Обломки беспилотников упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе. По словам саратовского губернатора Романа Бусаргина, пострадали несколько человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

- Шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился оставить на Ближнем Востоке две авианосные группы. Министр обороны США Остин сообщил об этом решении в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом. Стороны также обсудили ответ Израиля на атаки со стороны ливанского движения "Хезболла".

- "Хезболла" выпустила в воскресенье по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, около 90% пораженных израильтянами целей были ракетами малой дальности, нацеленными на север Израиля.

- Каирский раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газе завершился без результата. По словам источника The Times of Israel, переговоры в Каире были "конструктивными и проводились в духе достижения окончательного и осуществимого соглашения, и все стороны разделяли это мнение". Он добавил, что "процесс будет продолжен в ближайшие дни в рамках рабочих групп".

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 20 украинских БПЛА над Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областями.