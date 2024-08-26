Над семью регионами РФ за ночь нейтрализовано 20 украинских беспилотников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 20 украинских БПЛА самолетного типа в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях, сообщили в Минобороны России.

"Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - заявили в министерстве.