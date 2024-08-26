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В Энгельсе в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе был поврежден в результате атаки БПЛА, жильцов эвакуировали, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали", - написал губернатор.

"Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение", - добавил глава региона.

Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций.

В Саратовской области ранним утром в понедельник обломки уничтоженных ПВО беспилотников упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщал ранее Бусаргин.

Саратовская область Энгельс БПЛА обломки Роман Бусаргин
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