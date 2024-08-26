В Саратове в результате атаки дронов поврежден фасад на трех этажах ЖК

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Саратове и Энгельсе продолжают ликвидировать последствия атак БПЛА, произошедших в ночь на понедельник, сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Планируется, что в ближайшее время будет приниматься решение о восстановлении фасада высотки на Предмостовой площади в Саратове. По оперативным данным, в ЖК зафиксированы повреждения фасадной части здания (на уровне - ИФ) 27, 28 и 29 этажей", - написал он.

Две семьи временно разместили в гостинице. Всем, кому потребовалось, была оказана медицинская помощь. Одна из пострадавших по-прежнему находится в больнице. Врачи предпринимают все необходимые меры, отметил губернатор.

Жильцам высотки открыли доступ в их квартиры. В здании восстановили электро- и водоснабжение, налажена работа лифтов. Продолжается демонтаж некоторых конструкций и уборка прилегающей территории.

"В Энгельсе специалисты обследовали многоквартирный дом на улице Пушкина. Ранее жильцы уже получили доступ в свои квартиры. Одну семью разместили в гостинице. Продолжается восстановление ограждающих конструкций крыши, ведется подготовка к замене окон в пострадавших помещениях", - сообщил глава региона.

Началась уборка придомовой территории. "Полностью восстановить сети газоснабжения для котельной планируется в ближайшее время. В районе улицы Пушкина в общей сложности повреждено 28 транспортных средств", - написал Бусаргин.

В частном секторе поселка Прибрежный (входит в состав городского поселения город Энгельс), где были зафиксированы повреждения домов, также продолжают работать специалисты.

Ранее сообщалось, что в здании ЖК в Саратове были повреждены 11 квартир, а несущие конструкции не пострадали.

Бусаргин ранним утром в понедельник сообщил, что по Саратову и Энгельсу были нанесены удары БПЛА и есть пострадавшие.