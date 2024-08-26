Путин назвал успешное завершение СВО главным условием для реализации планов развития РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал успешное завершение специальной военной операции главным условием для реализации планов долгосрочного развития России.

На совещании по экономическим вопросам в понедельник он предложил "обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения СВО".

"Это, как мы уже говорили, главное основное условие для реализации долгосрочных планов развития России", - подчеркнул Путин.