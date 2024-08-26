Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Путин назвал успешное завершение СВО главным условием для реализации планов развития РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал успешное завершение специальной военной операции главным условием для реализации планов долгосрочного развития России.

На совещании по экономическим вопросам в понедельник он предложил "обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения СВО".

"Это, как мы уже говорили, главное основное условие для реализации долгосрочных планов развития России", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

В Энгельсе в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Над семью регионами РФ за ночь нейтрализовано 20 украинских беспилотников

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Саратове

Обломки БПЛА упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе

Что произошло за день: воскресенье, 25 августа

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум
Задержание Павла Дурова во Франции

Слуцкий намерен обсудить задержание Дурова с Марин Ле Пен

Эвакуированные под Воронежем жители начинают возвращаться в свои дома

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });