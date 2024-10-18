Президент России считает контрпродуктивным называть сроки завершения СВО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отказался прогнозировать сроки завершения специальной военной операции (СВО) и посоветовал спросить у стран НАТО, когда им надоест воевать с Россией.

"Если говорить про какие-то сроки - это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС, отвечая на вопрос о сроках завершения СВО.

Путин также добавил: "А когда натовцам надоест с нами воевать - это у них тоже спросите". "Мы готовы к продолжению этой борьбы и к победе", - заявил Путин.

Он обратил внимание на то, что современные способы ведения вооруженной борьбы очень быстро меняются в связи с технологическим прогрессом.

"Поэтому с сегодня на завтра дать точную оценку того, что будет происходить, достаточно сложно. (...) Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война - это математика. Потому что средства радиоэлектронной борьбы подавляют определенные средства поражения, но другая сторона подсчитала, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели - двух недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих средств подавления, и это продолжается бесконечно", - рассказал Путин.

В то же время он отметил, что "украинская армия не в состоянии этого делать, так же как пользоваться высокоточными средствами поражения - все это делает НАТО". "Это делают военные специалисты НАТО. (...) НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих людей в интересах третьих государств. Но Украина сама не использует высокотехнологичное оружие, это делает НАТО, а российская армия и воюет сама, и продукты сама военные создает, и программное обеспечение, и в этом огромная разница", - сказал президент РФ.

По его оценке, "особенно за последнее время российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных".