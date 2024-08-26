Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием, беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все назначенные цели поражены", - заявили в ведомстве в понедельник.

Новость дополняется

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Энгельсе в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Над семью регионами РФ за ночь нейтрализовано 20 украинских беспилотников

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Саратове

Обломки БПЛА упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе

Что произошло за день: воскресенье, 25 августа

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум
Задержание Павла Дурова во Франции

Слуцкий намерен обсудить задержание Дурова с Марин Ле Пен

Эвакуированные под Воронежем жители начинают возвращаться в свои дома

Путин заслушал доклады командующих, решающих задачи в приграничной зоне с Украиной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });