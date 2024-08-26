Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием, беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все назначенные цели поражены", - заявили в ведомстве в понедельник.

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