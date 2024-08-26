Минобороны РФ сообщило об ударах по электроподстанциям в девяти областях Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что в результате массированного удара Вооруженных сил РФ в понедельник поражены электроподстанции, газокомпрессорные станции в 12 областях Украины, также ударам подверглись места хранения западных авиационных средств поражения в Киевской и Днепропетровской областях.

"Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

"Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

"Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", - сообщили военные.