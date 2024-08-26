Правительственная подкомиссия продлила отмену экспортной пошлины на уголь до декабря

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго РФ продлить до декабря временное неприменение вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Мера направлена на поддержание рентабельности и объемов экспорта российских угольных предприятий, говорится в сообщении.

"С учетом текущей мировой конъюнктуры цен на уголь считаем своевременным принятие данного решения", - приводится в сообщении позиция Минэнерго.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар составляет 4%, при 85-90 руб. за доллар - 4,5%, при 90-95 руб. за доллар - 5,5%, при 95 руб. за доллар и более - 7%.

В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позже правительство вернуло эскортную пошлину на уголь с 1 марта 2024 г. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 г., но в мае пошлина на энергетический уголь и антрацит снова была отменена на период с 1 мая по 31 августа 2024 г.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в разговоре с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. "У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ и порты Северо-Запада", - пояснял он.

По данным Росстата, сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе-мае 2024 г. снизилась в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 96,3%) - до 9,1 млрд руб. За отчетный период угольные компании получили 81,1 млрд руб. прибыли (-69,6%), убытки составили 72 млрд руб. (рост в 3,7 раза). Доля прибыльных компаний в январе-мае 2024 г. находилась на уровне 49,1% против 66,7% годом ранее, убыточных - 50,9% против 33,3%.