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Минэнерго и ВЭБ.РФ создадут рабочую группу по изучению мер поддержки угольной отрасли

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ и ВЭБ.РФ приняли решение о создании профильной рабочей группы, в задачи которой войдет изучение возможных экономических и административных мер поддержки угольной отрасли, сообщило министерство.

Отдельное внимание будет уделено развитию моногородов, образованных предприятиями топливно-энергетического комплекса, и обеспечению устойчивой работы трудовых коллективов. Также будут рассмотрены вопросы повышения экологической эффективности угольной отрасли, говорится в сообщении.

В мае 2024 г. правительство РФ с целью поддержки предприятий угольной отрасли приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г., а в ноябре - до конца 2024 г. Также с декабря 2024 г. отменена пошлина на коксующийся уголь.

С 1 января 2025 г. пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестали действовать.

Ранее также были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Осенью 2024 г. Минэнерго также сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 г. о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 г., а также предлагает создать новые - на северо-запад и юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты северо-запада и юга страны.

По данным Росстата, сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-ноябре 2024 г. составил 68,7 млрд руб. против прибыли 413,3 млрд руб. годом ранее. Доля прибыльных компаний угольной отрасли в январе-ноябре составила 46,7% против 68,9% годом ранее, убыточных - 53,3% против 35,1%.

Минэнерго РФ ВЭБ.РФ
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