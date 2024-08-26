Сбой в подаче электроэнергии произошел в Севастополе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщил в понедельник днем губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, причина - из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы", - написал Развожаев.

Отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с.Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье. Губернатор уточнил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа.