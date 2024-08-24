Уничтожен беспилотник ВСУ, который прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Упавший в Чёрное море беспилотник ВСУ, который ранее прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, уничтожен, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал Развожаев.

Он уточнил, что взрывотехники спецподразделения в ходе осмотра взрывоопасного предмета установили наличие боезаряда, в связи с опасностью транспортировки приняли решение о его дальнейшем уничтожении на месте.

Развожаев поблагодарил за оперативную и слаженную работу бойцов ОМОН "Беркут-С" Росгвардии, специалистов Спасательной службы Севастополя, пиротехников и сотрудников МЧС России по городу Севастополю, сотрудников УМВД Севастополя.

Ранее сообщалось, что к пирсу яхт-клуба "Юг" на Лётчиков прибило БПЛА с полным боевым запалом. Он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь. Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали.