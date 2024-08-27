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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Кремль скоро обнародует поручения президента по борьбе с инфляцией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Перечень поручений президента для снижения инфляционной напряженности будет обнародован в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, собственно, проект которого уже был подготовлен на момент совещания. С учетом итогов обсуждения состоявшегося будут внесены коррективы, дополнения - и он будет обнародован, где вы увидите все поручения", - сказал он и отметил, что сейчас "инфляция - выше целевых показателей".

"Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал Песков.

21 августа Росстат сообщил, что инфляция в стране с 13 по 19 августа составила 0,04%. Из данных за 19 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 19 августа годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10% на 12 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась также до 9,04% с 9,07% на 12 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

Дмитрий Песков Минэкономразвития Росстат правительство Владимир Путин Банк России
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