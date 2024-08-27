Байкальская законодательная аномалия. Обзор

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Госдума РФ готовит ко второму чтению законопроект "О Байкале" (N387575-8), который призван скорректировать устаревшее законодательство о жизнедеятельности на берегах озера. Жители побережья озера просят изменений закона уже много лет, но в активную стадию обсуждения процесс вступил полтора года назад - по инициативе властей Бурятии и Иркутской области, на территории которых из-за законодательных коллизий скопилось множество нерешаемых проблем.

Быстрого продвижения законопроекта не получается, поскольку каждое нововведение вокруг Байкала рассматривается через призму прямой угрозы экологии озера. Это вполне резонно - всегда есть риск, что послаблением воспользуются недобросовестные силы. Общественники и экологи разделились во мнениях. Одни проникаются проблемами местного населения, попавшего в законодательную западню, другие говорят, что нововведения на Байкале ослабят экологическую составляющую.

ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ

Байкал с 1996 года включен в список природного наследия ЮНЕСКО по заявлению России. Это озеро - единственный природный объект Российской Федерации, который имеет свое собственное законодательство. С 1999 года действует закон "Об охране озера Байкал", его основная задача - организовать на берегах озера такую жизнь человека, которая не отразилась бы на экологии озера (на Байкале водится около одной тысячи эндемичных видов природного мира, больше нигде не встречающихся).

Закон "О Байкале" не запрещает хозяйственную деятельность человека, но оформляет для нее ряд серьезных ограничений в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ, включает само озеро с островами, плюс прилегающее к озеру ООПТ и водоохранная территория). С 2018 года границы ЦЭЗ поставлены на кадастровый учет, после чего контролирующие органы ужесточили требования внутри зоны. С этого времени социальное напряжение в байкальской ЦЭЗ только усиливается, поскольку действующий закон ставит местные власти и население в позицию нарушителей.

Российский экологический фонд "Компас" второй год взаимодействует с байкальскими жителями и выступает за принятие поправок в закон "О Байкале". Директор фонда Татьяна Ковалева отмечает: "Пока годами обсуждается будущее исключительной экосистемы Байкала, на его берегах продолжают жить люди, которым из-за жесткого закона отказано в самом насущном: нельзя нарубить дров на зиму в ближайшем лесу, нельзя расширить переполненные кладбища, а из дома, построенного на официально оформленном участке могут выселить по решению суда".

В непосредственной близости к Байкалу, в его Центральной экологической зоне (ЦЭЗ), находится 78 населенных пунктов Иркутской области, где проживают 56 тыс. человек, и 83 населенных пункта республики Бурятия с 84 тыс. жителей.

ДЕРЕВЬЯ И ЛЮДИ

Одно из самых обсуждаемых предложений законопроекта - сплошные рубки деревьев в Центральной экологической зоне Байкала. Термин "сплошные рубки" и "выборочные рубки" появился в 2006 году с введением в действие Лесного кодекса. Согласно статье 110 кодекса, леса объектов всемирного наследия относятся к особо защищенным, в них нельзя осуществлять почти никаких работ. В итоге в ЦЭЗ Байкала запрещены санитарные рубки по уходу за лесом, а также рубки деревьев в противопожарных целях и вообще любые рубки для любых новых объектов.

Глава Прибайкальского района Бурятии Сергей Семенов рассказывает, что с 2015 года жители постоянно просили пожарную полосу вокруг села Черемушки, к которому лес подошел вплотную. Пожарной защиты так и не сделали - для нее необходимо было вырубить лесополосу шириной 30 метров, что категорически запрещено. В 2017 году из-за пожара сгорела половина села. Долго отстраивались заново, в возведении домов помогали региональные власти. Сейчас лес уже заходит на территорию деревни, но рубить его по-прежнему нельзя. А пожары для лесной Бурятии дело постоянное, жители региона всегда в напряжении: не загорелось ли поблизости?

Другая проблема, вытекающая из-за запрета сплошных рубок деревьев в ЦЭЗ Байкала - переполненные кладбища. Их нельзя увеличить за счет вырубки ближайшего леса, но и перевод земель лесного фонда в земли поселения запрещены. В селе Турка хоронят уже в огородах рядом с кладбищем, там, где раньше сажали картошку. В селе Клюевка кладбище с одной стороны нависает над берегом Байкала, с другой стороны упирается в лес - здесь хоронят в старых могилах "вторым этажом", хотя вокруг лесные просторы. Жители говорят об этом с надрывом, ведь речь идет об умерших родных, память о которых хочется сохранить.

Особая боль для населения на берегах Байкала - подготовка к зиме. Прежде местным выделялись деляны для рубки леса, что позволяло заготовить дрова. Пару лет назад (после очередного законодательного ужесточения) распределение делян прекратилось. А поскольку рубить лес поблизости нельзя, приходится покупать дрова за много десятков километров. С учетом доставки получается огромная сумма, непосильная для местного уровня зарплат и пенсий - за 10 кубометров более 100 тыс. рублей. Покупают дрова вскладчину, на несколько дворов. Тем, кто находится в совсем бедственном положении, субсидию на приобретение дров предоставляет региональное правительство.

"Народ уезжает отсюда - мало того, что толком работы нет, так еще постоянно находишься в условиях выживания. Остатки людей, на которых держится сельская местность, лишена возможности спокойно жить на своей родине. Почему они должны издалека и втридорога привозить дрова, когда у них нет таких больших денег? Неужели страшный урон будет причинен Байкалу, если привезти несколько кубов из ближайшего леса? Мы не просим разрешить промышленной рубки, мы просим сделать исключения для местных. Кругом леса, миллионы гектар, сколько из них выгорает, а людям не дают пилить для того, чтобы зимой обогреться", - говорит первый замглавы Кабанского района Дмитрий Гурулев.

БЕЗ ЗЕМЛИ И БЕЗ ДОМА

Другим острейшим вопросом для местного населения стала проблема регистрация частной собственности в пределах Центральной экологической зоны Байкала. С одной стороны, резонны опасения, что, воспользовавшись законодательными лазейками, способные умельцы "скупят весь берег". С другой стороны, из-за запретов в заложниках опять оказались те, кто родился на побережье.

На берегах озера возник особый прецедент "байкальской правовой аномалии". Так юристы назвали массовое изъятие земельных участков у жителей Центральной экологической зоны Байкала, которые по факту являются правомерными собственниками.

Из-за изменений законодательства в начале 2000-х надзорные органы заняли позицию, что земля в пределах Центральной экологической зоны ранее не должна была выделяться в частную собственность, поскольку она федеральная. С 2015 года владельцам участков в ЦЭЗ Байкала от прокуратуры начали поступать иски об изъятии у них собственности. Как подсчитали в правительстве Бурятии, решением судов по таким делам изъято более 378 гектаров земли, где люди жили и вели подсобное хозяйство.

Процесс активизировался в последние годы, суды изымают землю даже в случаях, если на ней расположено единственное жильё людей. Наиболее известным стал трагический случай семьи Плоховых, которая легально приобрела участок, получила разрешение на строительство, построила дом, но потом земля была изъята у них вместе с домом по решению суда. Глава семьи умер от сердечного приступа. И семей с подобной историей множество.

Жители села Макаринино Баргузинского района Бурятии на встрече с журналистами рассказывали, что уже отчаялись ждать послаблений для местного населения в законе "О Байкале". Житель Макаринино Геннадий Малыгин считает: "Выступают против изменений в законе те, кто здесь не живет и вообще не понимает проблем. Им проще выселить нас с нашей земли. Может, еще резервацию создадут? Мы и так чувствуем себя аборигенами, или хуже того - изгоями, до которых никому дела нет. Ни на что прав не имеем, ничем не защищены. Нас называют вредителями Байкала, что мы тут живем и вредим ему. Да мы на этой земле коренные - мы лучшая защита для него! С нами не бороться надо, нас нужно услышать!".

БЕЗ ОЧИСТНЫХ И БЕЗ МОСТОВ

Региональные власти признают факт тупиковых ситуаций на территории ЦЭЗ Байкала. Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева рассказывает: "Я сама родилась на берегу Байкала, в селе Оймур. С детства душой болею за природу нашего края, всегда была активным экологическим активистом, билась за сохранность природы. Сейчас работаю в правительстве по экологической проблематике. И понимаю, что в ЦЭЗ Байкала у нас совершенно связаны руки. Возьмем тот же самый туризм - мы не можем построить у Байкала новую инфраструктуру, чтобы цивилизовать эту отрасль. Зато вынуждены смотреть, как берега нашего священного озера атакуются дикими туристами".

Тумуреева отмечает, что для Бурятии особенно актуально строительство новых очистных сооружений. По поручению президента РФ в республике за короткое время должно быть возведено 21 очистное. Однако часть из них запланирована в ЦЭЗ, а значит при ныне действующим законодательстве поручение президента не будет выполнено.

Также "на стопе" реконструкция части федеральной автотрассы "Байкал" (Р-258). Это единственная дорога, которая соединяет европейскую и азиатскую части России. Среднегодовой трафик - 6,8 тыс. машин в сутки. Большой отрезок этой дороги попадает в границу ЦЭЗ Байкала со всеми вытекающими последствиями. В последние годы, когда перевозки внутри России перенаправились на восток, интенсивность грузовых автомобилей на трассе Р-258 выросла в 3 раза, фуры идут потоком. На магистрали обостряются вопросы безопасности - камнепады, сели, обрушения.

Министр транспорта и энергетики Бурятии Александр Гоге рассказывает, что срочной замены требуют 4 моста, построенные еще в 1960-е годы. "По этим объектам есть проектная документация и положительное заключения Главгосэкспетизы, выделено федеральное финансирование. Но нет возможности начать их строительство из-за законодательных ограничений. Сплошные рубки в ЦЭЗ Байкала запрещены даже на чрезвычайно необходимые объекты. Страшно сказать, но в любой момент может случиться обрушение какого-то из этих аварийных мостов. А поскольку трасса Р-258 безальтернативная, перевозки на восток России просто встанут", - говорит Гоге.

В правительстве Иркутской области подчеркнули, что поправки в закон "О Байкале" очень нужны региону особенно в части разрешения строительства селезащиты в Слюдянском районе и городе Байкальске. "Строительство селезащиты поможет властям уберечь объекты социальной, экономической инфраструктуры, дома и дороги, обезопасить жителей города Байкальска. А самое главное - защитить сам Байкал от вредных отходов, которые до сих пор хранятся на Солзанском полигоне", - сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД

По словам Тумуреевой, изменение закона "О Байкале" крайне необходимо, хотя бы в той его части, которая касается непосредственно Центральной экологической зоны. "После первого чтения законопроекта, когда поднялась волна обсуждений на тему сплошных рубок, Бурятия решила действовать точечно. Ко второму чтению в законопроекте мы списком перечислили объекты и населенные пункты, где необходимо провести такие рубки. В ЦЭЗ Бурятии их 83. Таким образом мы вообще исключаем вариант допустимости сплошных рубок в иных местах. Предлагаем, чтобы рубки были разрешены лишь в конкретных точках. Надеемся, что это как-то поможет исправить положение дел в Центральной экологической зоне Байкала и снизить там социальное напряжение", - говорит министр.

В Минприроды РФ такой подход поддерживают. В ведомстве подчеркнули, что сохранение Байкала и его уникальных экосистем - это приоритет государства. Для этого создана сеть особо охраняемых природных территорий, запрещен прямой сброс стоков в озеро, а в бассейне Байкала строятся и реконструируются очистные сооружения. Во всех шести федеральных проектах нового нацпроекта "Экологическое благополучие" крупнейшему пресноводному озеру посвящена отдельная строка. Специально для охраны Байкала действует федеральный закон прямого назначения: сплошные рубки запрещены, подчеркнули в Минприроды.

"Конечно, есть отдельные вопросы, но они требуют точечных решений. Если нужно где-то реконструировать дорогу, линии электропередачи или другую инфраструктуру, то нужно в самом законе прописать координаты каждого объекта, какие задачи он решает, его мощности. Нам не нужны размытые формулировки в законе, нам важно сохранить Байкал", - так министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прокомментировал изменения закона "О Байкале".

ПРОТИВ, РИСКИ, КОМПРОМИСС

Против законодательных изменений выступают в первую очередь экологи, опасающиеся, что нововведения на Байкале ослабят экологическую составляющую. В июльском обращении российских ученых, экологов и активистов к председателю Госдумы Вячеславу Володину отмечалось, что законопроект в его текущей редакции предлагает "антиэкологичные решения". Авторы обращения призывают создать возможность для проведения научной оценки нововведений и просят не принимать поспешных решений.

Позицию "против" поддерживает также ряд депутатов Госдумы, в числе которых заместитель главы комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков. По его мнению, предлагаемые изменения отменят ключевые параметры закона об охране озера Байкал 20-летней давности, одним из авторов которого вступал сам Грешневиков.

"Сразу начну с главного: сплошные рубки на Байкале - это настоящий вызов озеру, его экосистеме, животному, растительному миру. Здесь нужно идти именно по пути точечных рубок, на чем лично я настаивал и в чем нашел поддержку у Минприроды. Это кладбища, дороги и прочее, но с конкретным указанием границ подобных рубок. После бурной публичной реакции инициаторы законопроекта убрали упоминание сплошных рубок из основных статей, но эта формулировка остается допустима в отношении той части лесов, что подвержена вредителям, огню и так далее. Это же провокация для "черных" лесорубов и недобросовестных арендаторов леса!", - говорит Грешневиков.

Комментируя проблему разрешения частной собственности для местного населения, он подчеркивает: есть разъяснение суда, что ближайшая к Байкалу территория является федеральной собственностью. "Что означает перевод ее в частную? Это, в первую очередь, отмена статуса заповедных территорий. Возможность перевода в частную собственность может привести к реализации таких бизнес-проектов, которые не будут считаться ни с водоохранными зонами, ни с лесами первой категории, все уйдет под застройку. Нам уже присылают видеосъемку: какие там заборы, колючая проволока, какие просеки под ЛЭП. Перевод в частную собственность может просто легализовать те нарушения закона об охране озера Байкал, которые уже существуют. Легализовать варварское уничтожение Байкала. И никакой экспертизы экологической не будет", - считает депутат.

"Везде есть риск коммерческого интереса и обмана со стороны "местных князьков". Опасно еще то, что они население используют как таран, чтобы протащить, вырубить, разбогатеть. А самому населению в итоге ничего не достанется - все застроят от него высокими заборами. В подобных законопроектах нужно обязательно на науку полагаться, на мнение экологов. Здесь нельзя нахрапом закон менять, нужно анализировать", - считает Грешневиков.

Председатель Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин призывает помнить о том, что "закон - это только инструмент, а цель - люди и их благополучие". "Нельзя менять местами эти понятия. Власть обязана идти навстречу жителям Байкальской природной территории и решать их проблемы, находить компромиссы, условия, при которых люди смогут жить на своей родной земле, не имея ограничений в правах по отношению к остальным россиянам. На осенней сессии Госдумы работа над законопроектом, направленном на решение социальных вопросов жителей и внесение поправок в закон "О защите озера Байкал" продолжится. Надо развязывать узел из запретов и ограничений, который затянули вокруг людей. Байкал без людей - невозможен. Байкал должен быть для людей. Важно понимать, что это единая экосистема", - говорит Кобылкин.