На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Курорты Байкала" запланировало строительство туристско-рекреационного кластера "Выдрино" в Кабанском районе Бурятии на побережье озера Байкал, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) после подписания соглашения с компанией о реализации проекта.

"Общий объем капитальных вложений в проект составит 2,9 млрд рублей, а его реализация позволит создать 400 новых рабочих мест. Туристско-рекреационный кластер "Выдрино" планируется как современный центр отдыха и развлечений, уникальным преимуществом которого станут высокий уровень дизайна, экологическая направленность и акцент на спортивные активности", - говорится в сообщении.

Предусмотрено строительство объектов размещения на более 250 гостиничных номеров, что позволит принимать не менее 500 туристов единовременно, СПА-центра с бассейном, ресторана, сезонных площадок для детского досуга и занятий спортом, объектов яхтенной инфраструктуры (причалы, сервисная станция).

КРДВ предоставит инвестору земельный участок площадью более 25 га.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Курорты Байкала" учреждено в июле 2024 года в сельском поселении Выдринское Республики Бурятия. В уставном капитале 99,99% владеет АО "Гринвэлл" (Москва), которое также контролирует ряд иркутских компаний, в том числе ООО "Байкал холдинг".