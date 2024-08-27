Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Жилые дома горят в селе Журавка Воронежской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Огонь от возгорания сухой травы перешел на несколько жилых домов в одном из населенных пунктов Богучарского района Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий. Пожарные продолжают борьбу с огнем. В село направлены дополнительные силы. На место выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель", - написал он в своем телеграм-канале.

Гусев отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

"Вся необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения. Профильные структуры правительства области находятся на связи с районом", - добавил он.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что из-за ветра огонь распространился по сухой растительности.

По предварительным данным, сейчас огонь перекинулся на восемь строений, горит около 0,5 га травы.

На месте пожара работают 10 пожарных расчетов.

Воронежская область Журавка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Ранения за время эвакуации в Курской области получили 11 детей

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ
Задержание Павла Дурова во Франции

Песков ждет серьезных доказательств предъявленных Дурову обвинений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });