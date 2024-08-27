Жилые дома горят в селе Журавка Воронежской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Огонь от возгорания сухой травы перешел на несколько жилых домов в одном из населенных пунктов Богучарского района Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий. Пожарные продолжают борьбу с огнем. В село направлены дополнительные силы. На место выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель", - написал он в своем телеграм-канале.

Гусев отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

"Вся необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения. Профильные структуры правительства области находятся на связи с районом", - добавил он.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что из-за ветра огонь распространился по сухой растительности.

По предварительным данным, сейчас огонь перекинулся на восемь строений, горит около 0,5 га травы.

На месте пожара работают 10 пожарных расчетов.