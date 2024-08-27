Пожар в воронежском селе потушен, жителей поврежденных домов разместили в доме культуры

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пожар в селе Журавка Богоучарского района потушен, сообщил губернатор Воронежской области Алексей Гусев.

"Пожар в Журавке Богучарского района ликвидирован" - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Гусев уточнил, что вследствие пожара были повреждены пять жилых и семь нежилых домов, 21 надворная постройка и три автомобиля.

"Для жителей пострадавших домов днём открыли пункт временного размещения в доме культуры села. Оперативно доставили туда воду и продукты питания" - сообщил губернатор.

Ранее Гусев сообщал, что огонь от возгорания сухой травы перешел на несколько жилых домов в одном из населенных пунктов Богучарского района Воронежской области.