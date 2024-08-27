Ранения за время эвакуации в Курской области получили 11 детей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцать детей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за время эвакуации из приграничья Курской области, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова на брифинге во вторник.

"Всего за время эвакуации было ранено 11 детей, в том числе сегодня была ранена одна девочка. Всем детям оказывается помощь. Четверо находятся сейчас на лечении в клиниках Москвы. Один ребеночек в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести", - сказала Листопадова.

Она отметила, что дети, которые находились на лечении в областной детской клинической больнице, выписаны в удовлетворительном состоянии.